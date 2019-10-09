الأربعاء 9 أكتوبر 2019 الخطوط الجوية اليمنية كتب Advertisements الخليج 365 الخليج 365

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الخميس، الموافق 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ، وهي كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون. الإقلاع 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة: 500. خط الرحلة: سيئون- جدة. الإقلاع : 09:30 صباحا. الوصول : 11:45 ظهرا. رقم الرحلة: 501. خط الرحلة: جدة- سيئون. الإقلاع :13:00 ظهرا (توقيت جدة). الوصول: 15:15 عصرا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون- القاهرة. الإقلاع : 16:00 مساء. الوصول : 18:45 مساء. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة- عدن. الإقلاع : 023:0 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 07:00 صباحا. رقم الرحلة: 640. خط الرحلة: عدن- عمان. الإقلاع : 07:45 صباحا. الوصول : 11:00 ظهرا. رقم الرحلة: 649. خط الرحلة: عمان- عدن. الإقلاع : 12:00 ظهرا (توقيت عمان) الوصول : 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن- القاهرة. الإقلاع :18:30 مساء. الوصول: 21:00 مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.