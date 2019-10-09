مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمهرة يلتقي بمدير الصناعة بسيحوت

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

أرشيفية عبدالله خودم محمد مدير عام الصناعة والتجارة بمحافظة المهره

كتب الخليج 365 - سيحوت

التقى عبدالله خودم محمد مدير عام الصناعة والتجارة بمحافظة المهره، بمدير الصناعة والتجارة بمديرية سيحوت ايوب صالح باكريت ، حيث رحب بن خودم بمدير الصناعة بسيحوت متمنياً له التوفيق في مهامة بعد تكليفة بمهام مديرا لمكتب الصناعة بمديرا سيحوت.



وفي اللقاء حث بن خودم مدير الصناعة بمديرية سيحوت على بذل أقصئ الجهود من اجل خدمة المواطن والرقي بالعمل التجاري والصناعي بالمديرية من خلال تنشيط الخدمات التي يقدمها المكتب بالمديرية .

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كما استعرض بن خودم ابرز النشاطات التي يقوم بها المكتب الرئيسي عبر ادارتة المختلفة والتي ينبغي ان تناط ايضا الى المديريات عبر ادارات مكتب الصناعة والتجارة فيها والتي ستثمر من خلال ذلك النشاط تقديم خدمة افضل للمواطن والرقي بالقطاع الصناعي والتجاري .

كما تناول بن خودم في حديثه أهمية وجود تنسيق و تكامل في العمل مع السلطة المحلية في بالمديرية والعمل كمنظومة واحدة متكاملة .

فيما تحدث مدير الصناعة بمديرية سيحوت الاخ ايوب صالح باكريت عن وضع المكتب بالمديرية و تطرق الى عددا من النقاط التي يحتاج لها المكتب من أجل القيام بالمهام المناطة لهم ، كما رفع باكريت تقريراً عن نشاط المكتب بالمديرية خلال الفترة المنصرمة ، وان المكتب بالمديرية سيقوم بالمزيد من الانشطه وفق للخطة من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتقديم خدمة افضل وتنشيط للجوانب الصناعية والتجارية بالمديرية.

وفي نهاية اللقاء شكر عبدالله خودم محمد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الاخ ايوب صالح باكريت مدير الصناعة والتجارة بمديرية سيحوت على زيارتة وعلى نشاطاتهم وجهودهم التي يبذلونها وحثهم على بذل المزيد منها وان مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سيسعى الى تذليل الصعاب التي توجه سير عملهم .