أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 9 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019 وهي كالتالي:

محلل عسكري يكشف لــ "الخليج 365" لماذا فشلت الشرعية في إحراز أي نجاحات على الأرضhttps://www.elyamnelaraby.com/425514/ رئيس بعثة المراقبة الأممية يصل العاصمة صنعاء قادما من السعوديةhttps://www.elyamnelaraby.com/425515/ الدفاعات الجوية للجيش تسقط صاروخا إيراني الصنع في صعدةhttps://www.elyamnelaraby.com/425522/ تقرير حقوقي يوثق 922 حالة انتهاك حوثية لحقوق الانسان بمحافظة ذمارhttps://www.elyamnelaraby.com/425524/ وصول عشرات القتلى الحوثيين إلى مستشفيات ذمار وإب من جبهة الضالعhttps://www.elyamnelaraby.com/425525/ ناشط سياسي لــ "الخليج 365": الحوثيون يبحثون عن تحقيق مكاسب سياسية على غرار اتفاقية السويدhttps://www.elyamnelaraby.com/425526/ البرنامج السعودي للإعمار في اليمن يستعرض بواشنطن عددا من مشاريعهhttps://www.elyamnelaraby.com/425527/ مأرب.. لقاء يناقش جهود وخطط صندوق النظافة والتحسينhttps://www.elyamnelaraby.com/425528/ باحث سياسي يكشف لــ "الخليج 365" كيف استغلت مليشيا الحوثي لاتفاقية السويدhttps://www.elyamnelaraby.com/425529/ Advertisements مجلي: الانتصارات في الضالع استراتيجية ومفتاح لتحرير إبhttps://www.elyamnelaraby.com/425530. قصف مدفعي متبادل بين الجيش والمليشيا في المتون بالجوفhttps://www.elyamnelaraby.com/425532/ انفجارات متتالية داخل مخازن مليشيا الحوثي في الساحل الغربيhttps://www.elyamnelaraby.com/425543/ قيادية بالإنتقالي لـ"الخليج 365": نجحنا في الفاخر بما لم يحققه الجيش الوطني في 5 سنوات بنهمhttps://www.elyamnelaraby.com/425551/ رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب لـ"الخليج 365": إنتصار الفاخر دليل أن قواتنا تسطيع الوصول لعمق صنعاءhttps://www.elyamnelaraby.com/425553/ قوات الجيش الوطني تصد هجوماً واسعاً للمليشيا الإيرانية جنوبي الحديدةhttps://www.elyamnelaraby.com/425555/ سياسي يمني لـ"الخليج 365": إنتصار الفاخر جاء بعد إشغال الإخوان التحالف بمعارك جانبيةhttps://www.elyamnelaraby.com/425558/ دويد: مبادرات الحوثي الانتقائية في ملف الأسرى انقلاب على اتفاق السويدhttps://www.elyamnelaraby.com/425568 مناقشة نشاط مكتب الخطوط الجوية اليمنية بمنطقة سيئونhttps://www.elyamnelaraby.com/425575/ خاص .. هرهرة : حققنا أهداف التحالف بتحرير الفاخرhttps://www.elyamnelaraby.com/425578/ المحافظ محروس يناقش الأوضاع الأمنية والعسكرية في أرخبيل سقطرىhttps://www.elyamnelaraby.com/425580/ # اليمن # صعدة # الحوثيين # الجنوب # الضالع # الحديدة # السعودية # ذمار # مأرب # قوات الجيش الوطني # الشرعية # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # التحالف # . # صنعاء # السويد # سيئون # البرنامج السعودي # الإخوان # إب # اليمنية # صندوق النظافة

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