تدشين برنامج الإدارة الذكية لقيادات المنظمات الأهلية بالمهرة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

سالم عبدالله نيمر

كتب الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر برنامج الإدارة الذكية -دورة الإدارة والتخطيط لقيادات المنظمات الأهلية ، برعاية محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت وبتمويل من شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية.

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وأكد بن نيمر أن السلطة المحلية على استعداد بتذليل كافة الصعوبات اللتي تواجه المنظمات المدنية وعلى استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم من أجل الارتقاء بالعمل المؤسسي .

وتحدث سالم أحمد السقاف بإسم شركة النما الممولة للدورة و شكر السلطة المحلية ومكتب الشؤون الإجتماعية والعمل على إشرافهم ورعايتهم للدورة و أعطى صورة مجملة عن الدورة ، وعدد المستفيدين من الدورة 40 متدرب إداريين يعملوا في جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومن بعض المكاتب اللتي لها علاقة بالجانب الإنساني والحقوقي ولمدة 10ساعات .

وشكر فايز بلحاف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل شبكة النماء على دعمهم للدورة وعرج على الدور الرائد والإنساني لمنظمات المجتمع المدني ، وإن هذه الدورة تأتي ضمن تأهيل الكوادر الإدارية للمنظمات الأهلية .