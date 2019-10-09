تدشين برنامج الإدارة الذكية لقيادات المنظمات الأهلية بالمهرة

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
سالم عبدالله نيمر
كتب
الخليج 365 - المهرة
دشن الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر برنامج الإدارة الذكية -دورة الإدارة والتخطيط لقيادات المنظمات الأهلية ، برعاية محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت وبتمويل من شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية.
وأكد بن نيمر أن السلطة المحلية على استعداد بتذليل كافة الصعوبات اللتي تواجه المنظمات المدنية وعلى استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم من أجل الارتقاء بالعمل المؤسسي .
وتحدث سالم أحمد السقاف بإسم شركة النما الممولة للدورة و شكر السلطة المحلية ومكتب الشؤون الإجتماعية والعمل على إشرافهم ورعايتهم للدورة و أعطى صورة مجملة عن الدورة ، وعدد المستفيدين من الدورة 40 متدرب إداريين يعملوا في جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومن بعض المكاتب اللتي لها علاقة بالجانب الإنساني والحقوقي ولمدة 10ساعات .
وشكر فايز بلحاف مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل شبكة النماء على دعمهم للدورة وعرج على الدور الرائد والإنساني لمنظمات المجتمع المدني ، وإن هذه الدورة تأتي ضمن تأهيل الكوادر الإدارية للمنظمات الأهلية .
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