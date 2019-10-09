الكثيري يطلع على حجم الاضرار بالبيوت المتضرره من تسرب المياه

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

اثناء الاطلاع على المنازل المصابة

كتب Advertisements الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري علئ حجم الاضرار التي تعرضت لها بعض من بيوت منطقة مريمه بمدينة سيئون .اثرا تسرب المياه من اسفلي القلعة الواقعة بمريمة مماادئ الى تسرب المياه الئ بعض من البيوت.



واستمع الوكيل الكثيري من الاهالي ماتعرض له بيوتهم من ظهور تشقات وتصدعات علئ الجدران الطينية جرئ تسرب المياه من القلعة المحاذية لبيوتهم. حيث فارق البعض بيته خوفا من الانهيار .

وشكلت السلطة المحلية بوادي حضرموت لجنة بالنزول إلى تلك البيوت ومعاينة الأضرار وسرعة الكشف عن امكان منابع المياة .ووضع الحلول العاجلة للوقوف على تلك المشكلة وإيجاد حلول لها.