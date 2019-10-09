مؤسسة حكومية : الأمم المتحدة شريكة في الحصار المفروض على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

نددت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، بأستمرار دول العدوان في إحتجاز السفن النفطية ومنعها من دخول اليمن.

واكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر في محافظة الحديدة يحيى شرف الدين، إن التحالف اذي تقوده السعودية ضد اليمن لا زال مستمرا في احتجاز سفن المشتقات النفطية، ضاربا بتصاريح الأمم المتحدة عرض الحائط.

وأشار شرف الدين إلى أن بقية ناقلات المشتقات النفطية لا تزال “مرهونة بدول العدوان متى ما شاءت احتجزتها ومتى ما شاءت أطلقتها”.. معتبراً الأمم المتحدة شريك أساسي في العدوان وأنها “متواطئة في حصار اليمن”.

وقال نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، أن التحالف لا يعير أي اعتبار أو قيمة لتصاريح الأمم المتحدة المتعلقة باحتجاز السفن النفطية لحوالي شهرين.