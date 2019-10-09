وحدة القناصة تحصد رؤوس 15 جتدي سعودي في 60 يوماً

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

لقي 15 جنديا سعوديا مصرعهم بعمليات قنص نفذتها وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية وذلك ضمن ألفين و739 عملية استهدفت الغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2019م.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن إجمالي عمليات وحدة القناصة خلال الشهرين بلغت ألفين و739 عملية منها عمليات قنص في جبهات الحدود أدت إلى مصرع 15 جندياً سعودياً فيما استهدفت معظم عمليات القنص المتورطين بخيانة البلد كما استهدفت وحدة القناصة 45 آلية.

يشار إلى أن سلاح القنص التابع لمجاهدي للجيش واللجان الشعبية يكبد قوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة خسائر بشرية جسيمة في مختلف الجبهات الداخلية والخارجية.