صحيفة أمريكية تكشف معلومات جديدة عن هجوم أرامكو والأسلحة اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت وسائل إعلامية أمريكية عن معلومات جديدة تتعلق بالهجوم على مصافي بقيق وخريص التابعان لشركة أرامكو السعودية.

وقالت صحيفة ناشيونال انترست الأمريكية إنه من المحتمل أن تكون القوات اليمنية قد استخدمت طائرات تطلق قذائف موجهة في عمليتها ضد مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودي منتصف سبتمبر الماضي.

وأكدت الصحيفة أن اليمنيين باتوا يمتلكون ترسانة أسلحة متطورة بشكل مذهل من الصواريخ الباليستية المحلية الصنع التي تمتلك أداءً جيداً في المدى لضرب أهداف في عمق السعودية.

Advertisements

ونقلت الصحيفة عن خبير الطيران توم كوبر، القول أن السلاح الرئيسي في ترسانة القوات اليمنية في صنعاء هو صاروخ بركان، النسخة المعدلة من صواريخ سكود السوفيتي R170 أي أطول بخمسة أقدام من الصاروخ الأساسي وحوالي 4400 أثقل ويمكنه الضرب أبعد من 500 ميل.

وأشارت الصحيفة إلى أن انصار الله ورثوا من الجيش اليمني عددًا كبيرًا من صواريخ سكود السوفيتية وكذلك صواريخ سكود من كوريا الشمالية تسمى “هواسونغ- اس ٦ “، لافتة إلى أن تطوير هذا النوع من الصواريخ وأيضا صواريخ سكود القديمة من قبل الحوثيين “انصار الله” أنفسهم أمر ممكن.

كما لفتت إلى أن انصار الله يمتلكون صاروخ مجنح أطلقوا عليه اسم قدس1 ، ورغم أن هذا الصاروخ كما يتم الزعم يشبه صاروخ سومر الإيراني الذي هو نسخة من صاروخ K55 الروسي إلا أن هناك اختلافات في تصميم الداعم بالكامل وموضع الجناح والأجنحة الثابتة في القدس 1والشكل المخروط للصاروخ وشكل جسم الطائرة الخلفي وموضع المثبتات وشكل غطاء المحرك والعادم، الأمر الذي يضع السؤال حول من قام بتطوير وإنتاج صاروخ قدس 1.

وبينت الصحيفة أنه لم يتم مشاهدة صاروخ إيراني مطابق تماما لصاروخ قدس ، وكذلك ما يشبه بقية المنظومات الصاروخية التابعة للقوات اليمنية بشكل تام لدى طهران.