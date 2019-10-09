شكرا لمتابعة خبر عن رغبات عربية لتبني الطفل اليمني بائع الماء ..اخرها رغبة ملحن عربي شهير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أعلن الملحن السوري المقيم في لبنان، صبحي محمد، رغبته في التواصل مع الطفل اليمني الموهوب عمرو أحمد "بائع الماء" طالبا من معارفه التواصل معه إذا كانوا يعرفون أي شيء عن عمرو.

وبحسب صحيفة القدس العربي" الصادرة من لندن ينوي الملحن صبحي محمد تبني الطفل اليمني، وإحضاره إلى لبنان، تمهيدا لإصدار أغنية وفيديو كليب له.

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واشتهر الطفل الموهوب عمرو أحمد بعد تداول فيديو له في مواقع التواصل وهو يغني بصوت ساحر واستضافته قناة بي بي سي قبل أيام