شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : تصريح جديد لعيدروس الزبيدي من مدينة جدة ويبشر بهذه المستجدات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هنأ اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، من حيث يتواجد في جدة، القوات المشتركة الجنوبية بالانتصارات على ميليشيات إيران الحوثية.

وقال إن النصر الميداني سيترجم سياسياً أيضاً، وهو ما يعني أن هذه المعركة ترفد أهداف ومنطلقات حوار جدة وأولويات الرياض إلى الاصطفاف وشركاء يقتحمون وينتصرون على المليشيات الحوثية.

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وعمقت انتصارات القوات الجنوبية على ميليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، بمحافظة الضالع، أزمة الشرعية وإخوان اليمن الذين تركوا الجبهات والتحرير وانشغلوا بالحرب على الجنوب والانتقالي التي تقاتل قواته وتحقق الانتصارات والتحرير، لكنها في ذات الوقت انتصارات استقطبت اهتماماً شعبياً كبيراً وتوقاً للخلاص.

لم تبعث الشرعية ببرقية تهنئة للأبطال الذين مرغوا أنف ميليشيات الحوثي، في محور الضالع القتالي تحت لواء المشروع العربي لهزيمة مشروع إيران التوسعي في اليمن والمنطقة.

بالتزامن مع ذلك، رأى عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن انتصارات الضالع أكدت أن هزيمة مليشيات الحوثي مسألة ممكنة للغاية.

وأشار العولقي، أن من أطال عمر المعركة مع الحوثي شمالاً هم إخوان اليمن.

وتساءل العولقي: لخدمة من كل هذا العبث؟ جبهات لا تتحرك ولم تحقق انتصاراً يُذكر طيلة 4 سنوات وفي نفس الوقت تحارب القوات الجنوبية التي حققت وتحقق الانتصار على مليشيات الحوثي