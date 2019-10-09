شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير.. شاهد ما الذي عثرت عليه قوات الأمن جنوب العاصمة صنعاء وفجرت مخاوف واسعة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ضبطت أجهزة الأمن في محافظة ذمار، الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، خلية تزوير بطائق شخصيةلتمكينهم من التملص من النقاط الأمنية عند الانتقال لمناطق مليشيات العدوان في مأرب.

وأوضح مصدر أمني بمحافظة ذمار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخلية كانت تقوم بتزويد المرتزقة ببطائق شخصية مزورة بأسماء وهمية ومناطق مغايرة للمناطق التي ينتمون أليها، وذلك لعدم كشف هوياتهم في النقاط الأمنية، أثناء تسللهم للإلتحاق بقوات الشرعية في مأرب ومحافظات أخرى.

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وأشار إلى أن عمليات التحري وجمع الاستدلال إلى جانب أعترافات عناصر الخلية كشفت قيامهم بطلب من قيادات الجيش الوطني للشرعية بتزوير بطائق بأسماء وهمية ومستعارة لأشخاص متوفين كانوا مجندين لدى التحالف

ولفت المصدر إلى أنه ضبط بحوزة الخلية الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير.