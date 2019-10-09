شكرا لمتابعة خبر عن هام : الكشف ولأول مرة عن المتورطين في جريمة قتل رئيس الجمهورية في العاصمة صنعاء..(صورة + تفاصيل).. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أعلنت صحيفة 26 سبتمبر الصادرة عن دائرة التوجيه المعنوي في صنعاء عن فعالية إحياء رسمي ستقيمها قوات صنعاء لذكرى استشهاد الرئيس إبراهيم الحمدي.

وأشارت الصحيفة في عنوان على غلاف صفحتها الأولى الصادرة اليوم الأربعاء إلى أن قوات صنعاء ستكشف أيضا عن الضالعين في الجريمة.

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وفي وقت سابق كانت صحيفة 26 سبتمبر التابعة لقوات صنعاء قد فتحت ملف اغتيال الرئيس الحمدي بعدد من التقارير والوثائق واللقاءات مع شخصيات كانت مقربة من الحمدي، كما أعلنت أن هناك وثيقة تكشف الضالعين في جريمة الاغتيال بالاسم ومن بينهم القنصل العسكري السعودي صالح الهديان، الذي كان بمثابة المشرف المباشر على الجريمة.