شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في الشمال ومشاركة الطيران بدات اليوم لحماية حقوق ومصالح الشعب (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت اليوم، وذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين السورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

السعودية تسحب سفيرها في لندن وتطرد السفير البريطاني من الرياض .. بعد الكشف عن فضيحة هروب أميرة من الأسرة الحاكمة ومنحها حق اللجوء في بريطانيا (الإسم+الصورة)

عاجل .. فضائح مدوية بالجملة ومعلومات خطيرة تنشر لأول مرة .. هروب 5 أميرات خليجيات .. وحكام الخليج يتسترون عن الأمر (شاهد تفاصيل وأسماء وصور)



عـــاجــل : الأميرة "هيا" تفاجئ حاكم دبي اليوم بالمحكمة البريطانية بهذا الطلب الغريب والصادم .. و"بن راشد" يقرر الهروب من المواجهة (تفاصيل طارئة)

عـــاجــل : القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع شاب أمريكي أسمر بمكان عام بفرنسا .. شاهد بالصور والأسماء فضائح الأميرات في أوروبا

عـــاجــل : فضيحة جنسية مصورة تهز عرش الفن العربي .. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على أشهر فنان عربي بتهمة إغتصاب فتاة قاصر (شاهد)

Advertisements

عـــاجــل : "ضاحي خلفان" يعلن مقتل الأميرة "هـيـا بنت الحسين" في ألمانيا ويكشف التفاصيل الدقيقة لعملية مقتلها (تفاصيل)

عـــاجــل : شقيق الملك "سلمان" يتمرد على الأسرة الحاكمة و"بن نايف" يدعم التمرد و"بن سلمان" يعلن الطوارئ ويستدعي الحرس الوطني (تفاصيل مايحدث بالسعودية)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أكد بأن العملية التركية "ستمهد طريق الحل السياسي في سوريا"، وأضاف أن "حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي عنصر رئيسي بالنسبة لتركيا"، مبينا أن أنقرة تثمن "الدور الروسي البناء" في هذه المرحلة.

وأفادت وكالة سانا السورية أن الطيران التركي شن عدوانا على مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي.

وأشارت الى أن قصف جوي ومدفعي تركي استهدف مواقع ميليشيا "قسد" في قرى المشرافة وخربة البنات في راس العين شمال البلاد.

وكانت الخارجية السورية أدانت بشدة عزم تركيا تنفيذ عملية عسكرية داخل أراضي سوريا، معتبرة أن ذلك سيفقد أنقرة دور الضامن في عملية أستانا ويوجه ضربة قاصمة للعملية السياسية برمتها.