شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل خاصة .. إحراق مخازن للأسلحة والعبوات تابعة للحوثيين في الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - دمرت القوات المشتركة اليوم مخازن الأسلحة والعبوات الناسفة التابع لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في حيس أثناء رد القوات المشتركة على مصادر النيران الحوثية.

وقال إعلام اللواء ال١١ عمالقة في تصريح صحفي خاص "لنافذة اليمن" : دمر أبطال اللواء ال١١ عمالقة بقيادة القائد الشيخ مصطفى دوبلة اليوم مخازن تابعة للحوثيين مقابل مفرق العدين تحديدا شمالي غرب حيس تستخدمها في تخزين الأسلحة والعبوات الناسفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

السعودية تسحب سفيرها في لندن وتطرد السفير البريطاني من الرياض .. بعد الكشف عن فضيحة هروب أميرة من الأسرة الحاكمة ومنحها حق اللجوء في بريطانيا (الإسم+الصورة)

عاجل .. فضائح مدوية بالجملة ومعلومات خطيرة تنشر لأول مرة .. هروب 5 أميرات خليجيات .. وحكام الخليج يتسترون عن الأمر (شاهد تفاصيل وأسماء وصور)



عـــاجــل : الأميرة "هيا" تفاجئ حاكم دبي اليوم بالمحكمة البريطانية بهذا الطلب الغريب والصادم .. و"بن راشد" يقرر الهروب من المواجهة (تفاصيل طارئة)

عـــاجــل : القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع شاب أمريكي أسمر بمكان عام بفرنسا .. شاهد بالصور والأسماء فضائح الأميرات في أوروبا

Advertisements

عـــاجــل : فضيحة جنسية مصورة تهز عرش الفن العربي .. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على أشهر فنان عربي بتهمة إغتصاب فتاة قاصر (شاهد)

عـــاجــل : "ضاحي خلفان" يعلن مقتل الأميرة "هـيـا بنت الحسين" في ألمانيا ويكشف التفاصيل الدقيقة لعملية مقتلها (تفاصيل)

عـــاجــل : شقيق الملك "سلمان" يتمرد على الأسرة الحاكمة و"بن نايف" يدعم التمرد و"بن سلمان" يعلن الطوارئ ويستدعي الحرس الوطني (تفاصيل مايحدث بالسعودية)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضحاً: قواتنا من منتسبي أبطال اللواء ال١١ عمالقة مرابطين في مواقعهم ومتارسهم ملتزمين في الهدنة الأممية وتم إطلاق ناري كثيف من قبل الحوثيين ما دعى ذلك إلى قيام الإبطال بالرد على مصادر النيران الحوثية.

مؤكدا: دمرت قواتنا الباسلة مخازن تابعة للحوثيين تستخدمها لتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة بعد إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي وعنيف من قبل الحوثيين.. تفصيلاً: رصدت قواتنا الاستخباراتية العسكرية في المناطق المحيطة في حيس عمليات نقل للاسحلة وعبوات إلى هذا المخزن وتمت عملية الرصد والمراقبة على تحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى أن أطلقت نيرانها بكثافة مفرطة على مواقعنا تم الرد على مصادر النيران الحوثية من قبلنا والتدمير لهذه المخازن.

مواصلا: تلك المخازن تحتوي على الأسلحة والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيات الحوثية الإرهابية لتحصد أرواح المئات من المدنيين والنازحين والأطفال والنساء أثناء سيرهم وممارسة حياتهم اليومية في حيس في ظل صمت اممي مخزي على هذه الممارسات والانتهاكات الواضحة من قبل الميليشيات الحوثية