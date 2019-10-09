شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : السعودية تتخذ قرارا مفاجأ بشأن قضية حارس الملك سلمان المقتول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وافق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء الراحل عبد العزيز الفغم.

وحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، وافق "الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وبناء على ما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبد العزيز الفغم...".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

السعودية تسحب سفيرها في لندن وتطرد السفير البريطاني من الرياض .. بعد الكشف عن فضيحة هروب أميرة من الأسرة الحاكمة ومنحها حق اللجوء في بريطانيا (الإسم+الصورة)

عاجل .. فضائح مدوية بالجملة ومعلومات خطيرة تنشر لأول مرة .. هروب 5 أميرات خليجيات .. وحكام الخليج يتسترون عن الأمر (شاهد تفاصيل وأسماء وصور)



عـــاجــل : الأميرة "هيا" تفاجئ حاكم دبي اليوم بالمحكمة البريطانية بهذا الطلب الغريب والصادم .. و"بن راشد" يقرر الهروب من المواجهة (تفاصيل طارئة)

عـــاجــل : القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع شاب أمريكي أسمر بمكان عام بفرنسا .. شاهد بالصور والأسماء فضائح الأميرات في أوروبا

Advertisements

عـــاجــل : فضيحة جنسية مصورة تهز عرش الفن العربي .. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على أشهر فنان عربي بتهمة إغتصاب فتاة قاصر (شاهد)

عـــاجــل : "ضاحي خلفان" يعلن مقتل الأميرة "هـيـا بنت الحسين" في ألمانيا ويكشف التفاصيل الدقيقة لعملية مقتلها (تفاصيل)

عـــاجــل : شقيق الملك "سلمان" يتمرد على الأسرة الحاكمة و"بن نايف" يدعم التمرد و"بن سلمان" يعلن الطوارئ ويستدعي الحرس الوطني (تفاصيل مايحدث بالسعودية)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



وقتل الفغم، فجر الأحد 29 سبتمبر/ أيلول، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.

وعمل اللواء الفغم أيضا مرافقا شخصيا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، إذ كان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى 30 عاما. وتخرج من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نقل للخدمة في الحرس الملكي

وقتل الفغم، فجر الأحد 29 سبتمبر/ أيلول، وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الفغم قتل، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.

وعمل اللواء الفغم أيضا مرافقا شخصيا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، إذ كان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى 30 عاما. وتخرج من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نقل للخدمة في الحرس الملكي.