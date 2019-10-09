الاكثر مشاهدة - الداعية السعودي صالح المغامسي يفجر مفاجأة صادمة بشأن سماع القرآن الكريم ..شاهد بالفيديو ماورد فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية السعودي صالح المغامسي يفجر مفاجأة صادمة بشأن سماع القرآن الكريم ..شاهد بالفيديو ماورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدلى الداعية السعودي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بفتوى وصفها مغردون بـ"الصادمة" بشآن تشغيل القرآن الكريم في البيوت.

وأوضح "المغامسي" في لقائه ببرنامج "الأبواب المتفرقة" على قناة "MBC"، أنه لا يؤيد تشغيل القرآن الكريم في البيت طوال الـ24 ساعة؛ لأن الناس يكونون مشغولين عنه في بعض الأحيان كفترة الغداء أو الجلوس العائلي.



وأضاف: أن كتاب الله حقه أن يُسمع فلو شغله الإنسان لحظات ليسمعه بتأنٍ فهذا حسن، أما تشغيله باستمرار والانشغال عنه فلا يحسن أن يبقى بهذه الطريقة في المنزل.

ورأى إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة، أن تشغيل القرآن باستمرار في البيت يخشى أن يكون أثره بالضد، فلا يظل مؤثرًا في الأبناء ولا تبقى هيبته فيهم باقية.

وختم "المغامسي" فتواه، بقوله: "يصبح الابن متعودًا أن يرفع صوته ويضرب أخته ويفعل شيئًا محرمًا والقرآن يُتلى، وهذا يخالف التربية الإيمانية الصحيحة التي تبقي على هيبة القرآن".

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