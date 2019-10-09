الاكثر مشاهدة - ورد الآن : قرار ملكي جديد بشأن الحارس الشخصي للملك سلمان الشهيد ’’عبدالعزيز الفغم‘‘ واسرته تطير من الفرح ..(تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : قرار ملكي جديد بشأن الحارس الشخصي للملك سلمان الشهيد ’’عبدالعزيز الفغم‘‘ واسرته تطير من الفرح ..(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إمارة منطقة الرياض السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار رسمي من أمير المنطقة، بشأن اللواء المقتول عبد العزيز الفغم، حارس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت إمارة الرياض: إن "الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وافق على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبد العزيز الفغم".

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وأوضحت الإمارة، أن ذلك يأتي استجابة لما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز؛ تقديرًا لجهود اللواء "الفغم" في خدمة القيادة والوطن؛ وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.