الاكثر مشاهدة - عاجل : إحكام السيطرة على أكبر معسكر للحوثيين في الضالع ومصير مرعب لقياداته .. وهذا ما يحدث الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إحكام السيطرة على أكبر معسكر للحوثيين في الضالع ومصير مرعب لقياداته .. وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني قبل ساعات من الآن، سيطرته على معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن والذي يعد اقوى المعسكرات التي تتبع ميليشيات الحوثي الايرانية وذلك عقب عملية واسعة أحكمت خلالها سيطرتها على مدينة الفاخر اعقب ذلك فرار كبار قيادات المعسكر بإتجاه مناطق ماوية.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات العسكرية تمكنت من السيطرة على معسكر الجب الذي يطل على مناطق واسعة في حجر والفاخر .

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