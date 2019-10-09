شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إحكام السيطرة على أكبر معسكر للحوثيين في الضالع ومصير مرعب لقياداته .. وهذا ما يحدث الآن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني قبل ساعات من الآن، سيطرته على معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن والذي يعد اقوى المعسكرات التي تتبع ميليشيات الحوثي الايرانية وذلك عقب عملية واسعة أحكمت خلالها سيطرتها على مدينة الفاخر اعقب ذلك فرار كبار قيادات المعسكر بإتجاه مناطق ماوية.
وذكرت مصادر ميدانية أن القوات العسكرية تمكنت من السيطرة على معسكر الجب الذي يطل على مناطق واسعة في حجر والفاخر .
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عاجل : إحكام السيطرة على أكبر معسكر للحوثيين في الضالع ومصير مرعب لقياداته .. وهذا ما يحدث الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.