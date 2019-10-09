الاكثر مشاهدة - طارق صالح يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بشأن صفقات حوثية مع الشرعية والتحالف .. ويعلق بحديث شريف ‘‘آية المنافق ثلاث’’ من يقصد؟

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بشأن صفقات حوثية مع الشرعية والتحالف .. ويعلق بحديث شريف ‘‘آية المنافق ثلاث’’ من يقصد؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد ما يسمى بـ"المقاومة الوطنية" (قوات غير حكومية)، على موقف جماعة الحوثي من ملف تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال العميد طارق في تغريدة له على تويتر قبل قليل، إن جماعة الحوثي “منافقة” في تعاملها مع ملف الأسرى.

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وأضاف مستشهداً بالحديث الشريف: “أية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا أؤتمن خان”، مشيراً بأن جميعها تنطبق على الحوثي وجماعته.

وكان الناطق باسم المقاومة الوطنية، القيادي المؤتمري صادق دويد قد علق على صفقات الحوثيين بالقول : مبادرات الحوثي الإنتقائية تجاه #ملف_الاسرى إنقلاب على تفاهمات السويد ألذي ينص بشكل واضح لا لبس فيه أن (الكل مقابل الكل) دليل جلي على أن هذه الجماعة ليس لها عهد ولاذمة، و لا تلتزم باتفاق.