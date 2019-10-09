الاكثر مشاهدة - بعد يوم واحد من وفاة طلعت زكريا : ازمة حادة تطيح بالفنان الكبير تامر حسني ..شاهد الصورة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم واحد من وفاة طلعت زكريا : ازمة حادة تطيح بالفنان الكبير تامر حسني ..شاهد الصورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتقل الفنان تامر حسني، إلى المستشفى بسبب محاولته تغيير شكل جسده تماماً، ليتمكن من الوصول للشكل المطلوب في فيلمه الجديد « مش أنا » .
وكان لابد أن يتخلى تامر عن جميع عضلاته ليصبح جسده نحيف وهزيل، فاتبع رجيم قاس وامتنع عن تناول الطعام لمدة 5 أيام، ما أدى إلى تعرضه لوعكة صحية وأصيب بهبوط حاد وانتقل على إثره إلى المستشفى.
وأوضح مقربون من الفنان تامر حسني، أنه يمر بأزمة نفسية كبيرة بسبب مرض والده.
وفي السياق الفني ، توفي الساعات الماضية من أمس الثلاثاء الفنان المصري طلعت زكريا ، بعد مرض ألم به.
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