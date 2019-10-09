الاكثر مشاهدة - صفقة إماراتية حوثية ضخمة بشأن مستقبل اليمن وتدخل إيراني مباشر وأبوظبي تتعهد بقصقصة أجنحة السعودية.. وصحيفة لبنانية تكشف (التفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة إماراتية حوثية ضخمة بشأن مستقبل اليمن وتدخل إيراني مباشر وأبوظبي تتعهد بقصقصة أجنحة السعودية.. وصحيفة لبنانية تكشف (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة لبنانية جانبا من الكواليس حول حلحلة الملف اليمني، بدأ بالتقارب الايراني الاماراتي وما تلاه من تهدئة بين السعودية والحوثيين، وعلاقة ذلك برفع العقوبات عن طهران.

وبحسب جريدة الأخبار اللبنانية فإن ” الإماراتيين حاولوا مدّ جسور التواصل مع إيران بغية إقناعها بالضغط على الحوثيين لأجل القبول بعدة أمور، منها عدم القيام بأي عمل عسكري ضد الإمارات، والقبول بفكرة إعادة تقسيم اليمن بين الجنوب والشمال، ومنها عقد اتفاقات مع الإمارات للإشراف على جميع الموانئ البحرية لليمن المطلة على بحر العرب والبحر الأحمر”. Advertisements ​ ​

وقالت الصحيفة، إن الإمارات، ” قدّمت في المقابل، تسهيلات لإيران كي تتجاوز العقوبات الأميركية، وتعد بأنها ستقود أكبر عملية إعادة إعمار لليمن كله، وأنها ستتولى تنظيم علاقة اليمن بالسعودية”. المصدر : صحيفه الخبر

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