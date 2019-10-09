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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيصل القاسم يفجر مفاجأة ويكشف عن التغير الأخطر الذي فعله "بن سلمان" في السعودية

واصل الإعلامي السوري فيصل القاسم هجومه الشرس على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "قبل مجيء بن سلمان، كان اسم السعودية يحظى باحترام كبير إعلاميا وسياسيا وشعبيا،فلا أحد يتجرأ في الإعلام على مجرد ذكر اسم السعودية دون تبجيل.وكان العرب يتحدثون عن المملكة باحترام أو وخوف. وفي االسياسة كانت الدول تتعامل مع النظام السعودي بحذر شديد.اليوم صار اسم السعودية مثل العلكة". وأضاف في رسالة مبطنة للقيادة السعودية: "أيها العربان...يا من تصرخون ليل نهار خوفاً من المد الفارسي...إذا كنتم صادقين في عدائكم للفرس الغزاة...ما عليكم سوى دعم الثورة العراقية الشبابية ضد الاحتلال الإيراني وأذنابه وأدواته العراقية القذرة". ويعيش العراق هذه الأيام وقائع ثورة شعبية غير مسبوقة ، ضد الفساد والتبعية لإيران ، حيث تواجه بقمع كبير ، وذكرت تقارير دولية ومحلية أن عدد القتى اقترب من المائتين بخلاف آلاف الإصابات ، ومعظمها بالذخيرة الحية التي استخدمتها ميليشيات طائفية شيعية موالية لإيران ، وعناصر من الحرس الثوري رصد دخولها إلى البلاد هذا الأسبوع . ------------------------------------ شاهد ايضا : • عاجـــل : فيصل القاسم يفجر مفاجأة ويكشف عن التغير الأخطر الذي فعله "بن سلمان" في السعودية • الفنان كاظم الساهر يقع بالفخ .. عدسة محترفة تلتقط صورة لزوجته «ام وسام» وهي خلفه بهذا الوضع المثير ..شاهد • عاجـــل : اغتيال وزير الخارجية السعودية "عادل الجبير" .. ووزير الدفاع الامريكي يكشف تفاصيل ماحدث والدولة المتورطة بالعملية • لأول مرة .. الملك سلمان يوبخ ولي العهد أمام الجميع .. شاهد كيف ردة الفعل المفاجئة من محمد بن سلمان Advertisements • ملكة جمال السعودية لعام 2019م تبهر العالم ..ومعلقون يصفونها بحورية الارض ..«شاهد عشر صور» • عـــــاجـــــل : وفاة الفنانة أصالة نصري بشكل مفاجئ بعد تعرضها لحادث مروري صباح اليوم .. والوسط الفني في صدمة .. شاهد صور اولية لسيارتها بعد الحادث • شاهد كيف يعيش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ..رفاهية وبذخ لا يصدق .. فيديو يرصد جميع تفاصيل قصره ،حتى غرفة نومه • عاجـــل : قطر تصحو الان على كارثة مروعة .. الديوان الاميري يتعرض لهجوم مسلح .. انفجارات عنيفة تهز الدوحة ومصير مجهول للشيخ تميم ..«شاهد فيديو وصور مباشرة الان» • شاهد : تسريب صور صادمة لابنة الرئيس المصري ..ارتدت ملابس فاضحة وظهرت في احضان سائق اسرائيلي ! ------------------------------------

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