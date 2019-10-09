شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الرئيس السابق ”صالح” يوجه رسائل نارية مباشرة ومحرجة لـ”أبوظبي” و ”عيدروس الزبيدي” وطارق عفاش..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم محمد المسوري، محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، دولة الامارات العربية بدعم الحوثيين وطعن الجيش اليمني في الظهر الأمر الذي أدى إلى تأخير حسم معركة التحرير في اليمن.

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وقال المحامي المسوري في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " اليوم : " سيبقى علم الجمهورية اليمنية يرفرف في ربوع اليمن ". في إشارة منه إلى أن كل مؤامرات الإمارات ، التي تستهدف تقسيم واحتلال اليمن ، ستفشل.

وفي السياق أوضح محامي الرئيس الراحل في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر رصدها " المنارة نت " قبل قليل بأنه لم يتبقى إلى القليل من الزمن وستزول كل الأعلام والشعارات الدخيلة، وسيبقى علم الجمهورية اليمنية فقط".

وأضاف " وسيقف المعنيون لتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس وأمام العلم اليمني وسيتكاتف الجميع لمواصلة المشوار الجمهوري".

ودعا الناشط السياسي والحقوقي محمد المسوري، عيدروس الزبيدي وطارق محمد عبدالله صالح وبقية الخارجين عن صف الشرعية والجمهورية إلى مراجعة أنفسهم بقوله " على المتهورين مراجعة أنفسهم والرجوع للصف الجمهوري إمسحوا خطاياكم السابقة".

وتأتي هذه الرسائل القوية والمحرجة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللزبيدي وطارق، ضمن رسائل وانتقادات مماثلة من أطراف محلية وعربية ودولية ، للإمارات والموالين لها، بسبب تقويضهم للحكومة الشرعية وفتحهم لجبهات قتال ضد الشرعية والسعودية في عدد من المحافظات المحررة ، ومحاولتهم السيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى .