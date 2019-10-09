شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة صادمة تهز الأسرة الحاكمة في الكويت .. وهذا ما حدث لشقيق أمير البلاد الشيخ الصباح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون وناشطون كويتيون، تسجيلًا صوتيًّا صادمًا، لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت، حفيد أخو أمير البلاد، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءً عاجلًا ضده.

ووثق الفيديو تطاول الشيخ عبدالله السالم الأحمد الصباح، على أحد ضباط وزارة الداخلية الكويتية، بعد محاولات لتمرير معاملة غير قانونية، كونه أحد أفراد الأسرة الحاكمة.

وأهان الشيخ الكويتي، الضابط، خلال استفساره عن سبب رفض "الراشد" تمرير معاملة سيارات وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

وهدد الشيخ الكويتي الضابط بإحالته للتحقيق، وتلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: "المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا يلعن (...)".

من جانبها، وعقب انتشار التسجيل الصوتي، أحالت وزارة الداخلية الشيخ عبد الله السالم الأحمد الصباح، إلى النيابة العامة، الأربعاء، بتهمة الإساءة وإهانة المقدم صالح الراشد، وهو رئيس قسم تراخيص العاصمة.

يذكر أن قرار الداخلية، جاء بعد موجة من الاستنكار من قِبَل ناشطين ونخب كويتية عبروا عن غضبهم من تصرف عضو العائلة الحاكمة عبر "وسم محشوم المقدم صالح الراشد"، مطالبين بمحاسبته وفق الضوابط والقوانين.

وكان الشيخ عبد الله السالم سبق وتم الحكم بسجنه 3 أعوام وصدر عفو عنه في عام 2017 بعد عام على سجنه، إثر اتهامه بالعيب في الذات الأميرية.

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حادثة صادمة تهز الأسرة الحاكمة في الكويت .. وهذا ما حدث لشقيق أمير البلاد الشيخ الصباح



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