صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا ..وكالة الانباء الفرنسية تزف قبل قليل خبر عاجل صعق قيادات المجلس الانتقالي واربك حساباتهم وانتهاء اي دور للقوات الاماراتية في الجنوب

2019/10/09 الساعة 09:05 مساءً (الخليج 365 - متابعات )



قالت مصادر سياسية وثيقة الاطلاع، "إن الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين، اقتربا من التوصل الى اتفاق يتضمن تشكيل حكومة جديدة، وتقليص تدريجي للدور الاماراتي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد".

ونقلت صحيفة "فرانس 24"، الالكترونية وواذاعة مونت كارلو الدولية، فإن "مشروع الاتفاق ينص على عودة الحكومة المعترف بها الى مدينة عدن، والشروع في مشاورات لتشكيل حكومة شراكة من 20 حقيبة وزارية".



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