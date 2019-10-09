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صنعاء - ياسمين الخيامي - طارق عفاش يباغت الجميع ويبعث برسالة عاجلة الى عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم وفيها حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم( نص رسالة طارق عفاش ) 2019/10/09 الساعة 08:50 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

في معرض رده على تغريدة لصادق دويد شبه العميد يحيى صالح عفاش الحوثيين بالمنافقين وكان القيادي المؤتمري صادق دويد قد كتب مغردا : مبادرات الحوثي الإنتقائية تجاه #ملف_الاسرى إنقلاب على تفاهمات السويد ألذي ينص بشكل واضح لا لبس فيه أن (الكل مقابل الكل) دليل جلي على أن هذه الجماعة ليس لها عهد ولاذمة، و لا تلتزم باتفاق.

وجاء رد طارق : -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- أية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا أؤتمن خان # حديث شريف

وكلها تنطبق على الحوثي وجماعته.

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