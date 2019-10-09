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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل خطيرة...مجتهد يفاجئ الجميع ويكشف عن ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني في هذا المكان غير المتوقع عقب مقتل اللواء الفغم 2019/10/09 الساعة 11:00 مساءً

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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل خطيرة...مجتهد يفاجئ الجميع ويكشف عن ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني في هذا المكان غير المتوقع عقب مقتل اللواء الفغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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