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عدن - ياسمين التهامي - تعرض الصحفي وجدي السالمي الى محاولة اختطاف وسط تعز

تعرض الصحفي وجدي السالمي الى محاولة اختطاف وسط تعز

جهينة يمن

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تقدم الصحافي وجدي السالمي مدير مركز فري ميديا للصحافة ببلاغ عاجل إلى: النائب العام في اليمن، النائب العام في تعز، ووزارة الداخلية، إدارة أمن محافظة تعز، السلطة المحلية في تعز، نقابة الصحافيين اليمنيين، اتحاد الصحافيين العرب، اتحاد الصحافيين الدوليين.

وذلك لتعرضه الى تهجم واعتداء ومحاولة اختطاف وتهديد بالقتل والتصفية الجسدية العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019م حيث قام المدعو عبدالكريم عبدالله أحمد الشرعبي الذي كان يحمل سلاح مسدس ويرتدي ملابس مدنية برافقه ثلاثة مسلحين حاولوا اقتياده عنوةً واختطافه لمكان مجهول من داخل محل لحوم في شارع جمال وسط مدينة تعز وبدون أيه مقدمات قاموا بإطلاق سيل من عبارات السب والشتائم البذيئة له ولوالدته التي اصيبت بحالة ذهول اثناء الحادثة بإلاضافة إلى تهديده بالتصفية الجسدية وكل من يعمل معه في مركز فري ميديا .

من جهته وعبر حسابه على فيس بوك حمل السالمي المعتدي كامل المسؤولية عن أي خطر يتهدد حياته وحياة أسرته وطالب الجهات الضبطية والقضائية القيام بواجبها لحمايتة وأسرته والقبض على الجناني وأفراد عصابته والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء.