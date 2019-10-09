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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : القضاء على محمد بن نائف ومسؤول عماني يفجر مفاجأة جديدة بشأن الأمير المعزول وتدخل إماراتي خطير يقلب الطاولة على الجميع 2019/10/09 الساعة 05:23 مساءً كشفت شخصية عمانية مقربة من السلطان قابوس، معلومات خطيرة، بعد الحادثة التي وقعت مؤخرًا ضد ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف.

وأكد الكاتب العماني البارز عباس المسكري، أن مكتب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في دبي، مخترق من جانب المخابرات الإماراتية، التي تنفذ أجندة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال "المسكري" في تغريدات على "تويتر": "عهدنا سابقًا بإدارة تويتر بأنها إدارة منصفة ولا تحابي أحدًا على حساب أحد، ولكن للأسف الشديد بعدما تم فتح إدارة تويتر للشرق الأوسط في دبي تلخبطت الموازين لدى إدارة التويتر".

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