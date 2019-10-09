المحافظ محروس يناقش الأوضاع الأمنية والعسكرية في أرخبيل سقطرى

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس
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الخليج 365 - سقطرى
ناقش محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم، مع قيادات أمنية وعسكرية الأوضاع الأمنية والعسكرية والسبل الكفيلة لتنفيذ كافة المهام والواجبات التي من شأنها الإسهام في استتباب الوضع الأمني واستقراره والحيلولة دون حدوث أي اختلالات أمنية أو عسكرية.
وشدد المحافظ محروس خلال اللقاء على ضرورة استقرار الأوضاع الأمنية وعلى أهمية أن تطلع الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في هذا الظرف الاستثنائي والتصدي بحزم لمن تسولت له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.
وأشاد بالجهود التي بذلتها وما تزال تبذلها قيادة محافظة أرخبيل سقطرى والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل استقرار الأوضاع والحفاظ على استتباب الأمن .. مجددا حرص واهتمام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لقيادة محافظة سقطرى وبما يمكنها من تنفيذ مهامها وخدمة المواطنين.
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