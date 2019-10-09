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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
نصر هرهرة
كتب
الخليج 365
قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الفاخر مدينة مهمة في اطار مديرية قعطبة في اطار محافظة الضالع، مبينًا أنها تعتبر هي ومديرية قعطبة هي من المناطق الشمالية.
وأكد هرهرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذ نصر كبير للقوات الجنوبية وخطوة على طريق تحقيق انتصارات جديدة كبيره في الشمال لتحقيق اهداف التحالف العربي.
وأضاف مقرر الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن هدف التحالف يكمن في نقل للمعركة الى اراضي الحوثي وشريط دفاعي عن الحدود الجنوبية وابعادالحوثي واىارهاب عن الممرات المائيه والمنافذ البحريه
جدير بالذكر، بأن قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية حررت مدينة الفاخر، كما هاجمت المناطق المحتلة من الحوثى فى منطقة الريبى بحجر بالضالع، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين فى وادى سليم، ما أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوف مسلحى المليشيا
كانت هذه تفاصيل خبر خاص .. هرهرة : حققنا أهداف التحالف بتحرير الفاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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