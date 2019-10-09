مناقشة نشاط مكتب الخطوط الجوية اليمنية بمنطقة سيئون

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

عصام حبريش الكثيري أثناء الاجتماع

كتب الخليج 365 - سيئون

ناقش اجتماع اليوم بسيئون ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ورئيس مجلس اداراة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن الدكتور أحمد مسعود العلواني انشطة وانجازات الخطوط الجوية اليمنية التي تقدمها ونجاح مؤتمر المبيعات المنعقد بسيئون .



وثمن الوكيل الكثيري الجهود التي تبذلها إدارة مكتب الشركة بسيئون وتقديمها و تسهيلها الخدمات اللازمة للمسافرين عبر مطار سيئون الدولي كونه المتنفس الوحيد لكل المواطنين .

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و قدم العلواني تعاون السلطة المحلية و تقديم اوجه التعاون لمصلحة تسهيل حركة الملاحة الجوية.

وتعرف الوكيل الكثيري بحضور نائب رئيس مجلس أداراة الخطوط الجوية اليمنية الدكتور عبدالملك مطهر ومديرة مكتب الخطوط بمنطقة سيئون كفاح عبدالله احمد الى شرح تفصيلي عن مستوى الخدمات التي يعمل مكتب الشركة في سيئون على تسهيلها وتقدسمها لكل مواطني الجمهورية وخصوصا الحالات الانسانية و المرضى في ضل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد .

بدورها اشادت مديرة مكتب اليمنية بمنطقة سيئون بمشتوى التعاون والتنسيق الذي تقدمة الإدارة العامة لمطار سيئون لتسهيل إستقبال ومغادرة المسافرين وتحسين مستوى الخدمات في المطار .

حضر الاجتماع مدراء مكاتب رئيس مجلس الاداراة بصنعاء وعدن عبدالرحمن كرمان ومحمد ابوبكر عبيد.