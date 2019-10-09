دويد: مبادرات الحوثي الانتقائية في ملف الأسرى انقلاب على اتفاق السويد

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، إن مبادرات الحوثي الانتقائية تجاه ملف الأسرى انقلاب على تفاهمات السويد.
وأكد العميد دويد في تغريدة له بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، أن الانتقائية التي تمارسها المليشيات الحوثية دليل على عدم التزامها بأي اتفاق.
وأضاف العميد صادق دويد "مبادرات الحوثي الانتقائية تجاه ملف الأسرى انقلاب على تفاهمات السويد الذي ينص بشكل واضح لا لبس فيه أن (الكل مقابل الكل)".
وتابع إن هذه الانتقائية "دليل جلي على أن هذه الجماعة ليس لها عهد ولا ذمة، ولا تلتزم باتفاق".
يشار إلى أن المليشيا لم تنفذ أي من بنود اتفاق السويد الأخير حتى اليوم.
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