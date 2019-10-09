سياسي يمني لـ"اليمن العربي": إنتصار الفاخر جاء بعد إشغال الإخوان التحالف بمعارك جانبية

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

قال محمود الطاهر، الكاتب والسياسي اليمني، إن الانتصارات وتحرير مدينة الفاخر في الضالع تأتي في الوقت الذي أشغل الاخوان المسلمين التحالف والقوات اليمنية المشتركة بمحارك جانبية، وهي بعد فترة من انقطاع الانتصارات، وتعد بداية لاستراتيجية عسكرية جديدة تلوح في الأفق.



وأكد الطاهر لـ"الخليج 365"، أن ما تم تحريره في شمال غرب الضالع إنجاز ‎مهم، ويجب أن يستمر بنفس الوتيرة وعدم إعطاء المليشيات الحوثية الموالية لإيران فرصة لإعادة ترتيب صفوفها والتحشد.

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وأضاف الكاتب والسياسي اليمني، أنه في نفس الوقت لابد من العمل على تأمين المناطق المحررة وإنشاء خطوط دفاعية قوية في اجناب القوات لتفادي عمليات الالتفاف والتسلل والعمل على إنشاء الخنادق الدفاعية والحواجز الساترة لتفادي الهجمات المباغتة.

جدير بالذكر، بأن قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية حررت مدينة الفاخر، كما هاجمت المناطق المحتلة من الحوثى فى منطقة الريبى بحجر بالضالع، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين فى وادى سليم، ما أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوف مسلحى المليشيات.