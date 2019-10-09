قوات الجيش الوطني تصد هجوماً واسعاً للمليشيا الإيرانية جنوبي الحديدة

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
قوات الجيش الوطني
كتب
الخليج 365
صدت قوات الجيش الوطني هجوما واسعا شنته مليشيا الانقلاب الحوثية على منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غربي البلاد.
ونفذت مليشيا الانقلاب هجوما وصف بالأعنف على مواقع الجيش الوطني في الفازة من عدة اتجاهات، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
ويأتي هجوم المليشيا بعد أن قامت حشد قواتها على مدى أيام، واستقدام مئات المقاتلين والآليات نحو المنطقة. وتمكنت قوات الجيش من إفشال هجوم المليشيا بعد مواجهات عنيفة، وتكبيدها خسائر فادحة بالعدة والعتاد.
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