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قوات الجيش الوطني تصد هجوماً واسعاً للمليشيا الإيرانية جنوبي الحديدة

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قوات الجيش الوطني

قوات الجيش الوطني

قوات الجيش الوطني تصد هجوماً واسعاً للمليشيا الإيرانية جنوبي الحديدة

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الخليج 365

صدت قوات الجيش الوطني هجوما واسعا شنته مليشيا الانقلاب الحوثية على منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غربي البلاد.

‬ ونفذت مليشيا الانقلاب هجوما وصف بالأعنف على مواقع الجيش الوطني في الفازة من عدة اتجاهات، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

‬ ويأتي هجوم المليشيا بعد أن قامت حشد قواتها على مدى أيام، واستقدام مئات المقاتلين والآليات نحو المنطقة. ‬ وتمكنت قوات الجيش من إفشال هجوم المليشيا بعد مواجهات عنيفة، وتكبيدها خسائر فادحة بالعدة والعتاد.

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