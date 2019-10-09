رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب لـ"اليمن العربي": إنتصار الفاخر دليل أن قواتنا تسطيع الوصول لعمق صنعاء

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

المقاومة الجنوبية

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

قال أكرم الشاطري، رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، إن المقاومة الجنوبية في الضالع حققت انتصارات ساحقة ووصلت إلى منطقة الفاخر وغيرها من المناطق المتاخمة لها



وأكد الشاطري لـ"الخليج 365"، أن هذا الإنتصار ليس بغريب على الجنوبيين لاسيما وسبق وان فعلوها في حرب 72 مع القوات الشمالية قبل قيام الوحدة اليمنية.

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وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، أن هذا الانتصار يثبت مدى مصداقية الجنوبيبن في خوض معركتهم ضد السلالة الحوثية أمام لرأي العام الدولي والتحالف العربي على وجة الخصوص وان هذة الانتصارات تتحقق على الدوام ولكنها جاء إعلانها في ظل تكتم حكومة الأخوان عن دور الجنوبيين في المعارك

واعتبر الشاطري ، أن هذا الانتصار هو رسالة إلى التحالف العربي أن الجنوبيين هم الشركاء الحقيقيين في هذة المعركة أن أرادوا الإنتصار في حربهم على الحوثيين وإيران واقتلاع شوكة إيران في اليمن وإنهاء انقلابه الهزلي

وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، إلى أن الجنوبيين قادرين على الوصول إلى عمق صنعاء، فقط يريدون ضمان حقهم في اتحاد القرار على أرضهم الجنوب.