قيادية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": نجحنا في الفاخر بما لم يحققه الجيش الوطني في 5 سنوات بنهم

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

المقاومة الجنوبية

كتب سيد مصطفي - الخليج 365

قالت نادرة عبد القدوس، نائبة رئيس دائرة الإعلام بالجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي ، أنه استطاعت القوات الجنوبية أن تحرر مدينة “الفاخر”، بمحافظة الضالع المحتلة من الحوثيين بيوم واحد وتتقدم إلى المناطق الاستراتيجية الأخرى، ولم تتمكن في خمس سنوات قوات ما يسمى بالجيش الوطني ان تحرر قطعة ارض شمالية تبعد بضعة كيلومترات عن تبة نهم.



وأكدت عبد القدوس لـ"الخليج 365"، أن ما حدث رسالة للكل بأن الجنوبيين إذا قالوا فعلوا، مشيرة إلى أن تاريخهم معروف بأنهم أهل بأس شديد وقوة، ولا يهابون الموت امام الغزاة والطغاة.

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وأضافت نائبة رئيس دائرة الإعلام بالجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي ، إن هذا النجاح والاستبسال، يعطي زخماً لحوار جدة ويرفع من معنويات الوفد الجنوبي المتواجد هناك، بقيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزُبيدي.

جدير بالذكر، بأن قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية حررت مدينة الفاخر، كما هاجمت المناطق المحتلة من الحوثى فى منطقة الريبى بحجر بالضالع، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين فى وادى سليم، ما أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوف مسلحى المليشيا..