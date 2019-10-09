شكرا لقرائتكم خبر عن القياديان بالضالع العقلة والبدشي يباركون الإنتصارات الأخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بارك كلاً من القيادي في المقاومةالجنوبيةو عضو المجلس الانتقالي طاهر مسعد العقلة والقيادي وكذا القيادي في المقاومة الجنوبية وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي شاكر علي بن علي البدشي الانتصارات العظيمة الذي حققوها بالضالع يوم امس ضد مليشيات الحوثية وتحرير منطقه حجر والفاخروالزبيريات وسليم وسيطرة وتمركزت على كل هذه المناطق من قبل القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الامني . جديد "الخليج 365" Advertisements واشاد العقلة والبدشي بالانتصارات العظيمة الذي حققتها القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الامني وقوات اللواء30 مدرع بالضالع وكتائب الشوبجي وان الضالع سباقة في الانتصارات . واوضحا العقلة والبدشي ان الإنتصارات سوف تتوالى وأن عزيمة الأبطال المقاتلين لا تلين وان المليشيا الحوثي سوف تنكسر وسيتم كنسها من الضالع بشكل نهائي . وتقدم العقلة والبدشي بالشكر والتقدير للقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الامني واللواء30 مدرع و لكل من شارك في معركة يوم امس منوها الى ان هناك المزيد من الانتصارت والتقدم وترحموا للشهدا وتمنوا الشفاء للجرحى.

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