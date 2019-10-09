شكرا لقرائتكم خبر عن أنفجار قنبلة يدوية بمجمع تجاري بالضالع ..اسماء القتلى والجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجرت قنبلة يدوية بصالون حلاقة بمجمع المدينة بقعطبة بمحافظة الضالع وأسفر الانفجار عن :- 1-مقتل عبدالجبار علي ناصر وجرح 1- احمد علي شريم جديد "الخليج 365" Advertisements 2- شداد الحلاق 3- بن فرج . وولم تعرف ملابسات الحادثة حتى اللحظة

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