على غرار هروب الاميرة هيا .. الاميرة سلمى تهرب بمساعدة ولي العهد بالمملكة والصحافة الفرنسية تنشر اول...

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عدن - ياسمين التهامي - نفى محامي العائلة الملكية في المغرب الاخبار التي يتم تداولها حول هروب زوجة العاهل المغربي الملك محمد السادس . وفي تقرير نشره محامي العائلة الملكية كشف فيه لأول مرة عن طلاق العاهل المغربي الملك محمد السادس من زوجته "السابقة" الأميرة سلمى بناني . جديد "الخليج 365" Advertisements ونفى محامي العائلة هروب الأميرة سلمى من المغرب عن طريق ولي العهد الأمير "مولاي الحسن"، على غرار هروب الأمير هيا زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم . وجاء هذا النفي بعد ما نشر عبر الصحافة الفرنسية، ردا على موقع مجهول،أكد هروب الأميرة سلمى زوجةالعاهل المغربي برفقة أبنائها، على طريقة هروب الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" .

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