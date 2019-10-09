شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بارز بالضالع برتبة عميد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر في القوات المشتركة عن مقتل قيادي حوثي كبير برتبة عميد اثناء معارك تحرير شخب وسليم والقفلة والفاخر . وقالت المصادر ان المشرف الحوثي يدعى العميد احمد احمد صالح الجعدبي من بني مطر شهاب الأسفل ومعلوماته عثر عليها من خلال هويته جديد "الخليج 365" Advertisements . واشارت المصادر ان جثته بيد القوات المشتركة والمقاومة وان المليشيا شنت هجوم اليوم لإخراج جثته الا انها فشلت.

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