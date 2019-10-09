شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : القوات المشتركة تواصل تقدمها بإتجاة إب و الحوثيين تلاحقهم الإنكسارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المعارك في إطراف الفاخر شمال قعطبة بالضالع بين مليشيا الحوثي من جهة والقوات المشتركة من جهة اخرى . وقالت المصادر ان القوات المشتركة تواصل تقدمها بإتجاة إب و الحوثيين تلاحقهم الإنكسارات. جديد "الخليج 365" Advertisements وواكدت مصادر ميدانية عن تحرير منطقة بتار ويجري تمشيط مرخزة و حمام النبيجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الضالع : القوات المشتركة تواصل تقدمها بإتجاة إب و الحوثيين تلاحقهم الإنكسارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.