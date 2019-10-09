اخبار الخليج / اخبار اليمن

آخر تحديثات لاسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديثات لاسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات لاسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019م. .

أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي: 594: 598
الريال السعودي : 156: 157.5 

  جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

  

   

 

 

 

   

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي: 595: 599
الريال السعودي : 157 : 158

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر تحديثات لاسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا