شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : فتحي بن لزرق يعلن نهاية الإنفصال ويكشف ما يفعله الزبيدي الآن مع هادي ...شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اكد الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرقآ أ ن المجلس الانتقالي والائتلاف الوطني الجنوبي والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، هي أبرز أسماء المكونات السياسية الجنوبية التي يتوقع حصولها على حقائب وزارية في التعديل الوزاري القادم.

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وعلق على ذلك في منشورساخر على حسابه في تويتر: ياريت وعملت لي مكون كان لاقيت وزارة الإعلام ههههه.

أردف بالقول على أحد متابعيه: مصير الخاين وزارة بحسب مانشوف.

وعلى نفس المنوال رصد يمن دايركت تغريدة لفتحي بن لزرق على حسابه في تويتر قال فيها:

‏ترى ماهو العلم الذي سيؤدي أمامه قيادات المجلس الانتقالي قسمهم لحظة أدائهم اليمين الدستورية.آ

طبعا سيكون العلم الجمهوري اليمني، وبعد هذا القسم ستجد من يزايد لك باسم الانفصال والدجل على المساكين والحديث عن الجنوب العربي واليمننة والاحتلال..