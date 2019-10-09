شكرا لمتابعة خبر عن القاء القبض على عصابة خطيرة في مدينة إب، وهذا ما كانت تقوم به ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قالت مصادر محلية في محافظة إب انه تم القاء القبض على عصابة خطيرة، في المدينة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: السعودية تسحب سفيرها في لندن وتطرد السفير البريطاني من الرياض .. بعد الكشف عن فضيحة هروب أميرة من الأسرة الحاكمة ومنحها حق اللجوء في بريطانيا (الإسم+الصورة) عاجل .. فضائح مدوية بالجملة ومعلومات خطيرة تنشر لأول مرة .. هروب 5 أميرات خليجيات .. وحكام الخليج يتسترون عن الأمر (شاهد تفاصيل وأسماء وصور)

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