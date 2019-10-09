شكرا لمتابعة خبر عن تعزيزات عسكرية سعودية تصل الى محافظة شبوةلدعم قوات الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وصلت تعزيزات عسكرية سعودية اليوم الأربعاء، الى مدينة عتق في محافظة شبوة، لدعم قوات الشرعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

السعودية تسحب سفيرها في لندن وتطرد السفير البريطاني من الرياض .. بعد الكشف عن فضيحة هروب أميرة من الأسرة الحاكمة ومنحها حق اللجوء في بريطانيا (الإسم+الصورة)

عاجل .. فضائح مدوية بالجملة ومعلومات خطيرة تنشر لأول مرة .. هروب 5 أميرات خليجيات .. وحكام الخليج يتسترون عن الأمر (شاهد تفاصيل وأسماء وصور)



عـــاجــل : الأميرة "هيا" تفاجئ حاكم دبي اليوم بالمحكمة البريطانية بهذا الطلب الغريب والصادم .. و"بن راشد" يقرر الهروب من المواجهة (تفاصيل طارئة)

عـــاجــل : القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع شاب أمريكي أسمر بمكان عام بفرنسا .. شاهد بالصور والأسماء فضائح الأميرات في أوروبا

Advertisements

عـــاجــل : فضيحة جنسية مصورة تهز عرش الفن العربي .. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على أشهر فنان عربي بتهمة إغتصاب فتاة قاصر (شاهد)

عـــاجــل : "ضاحي خلفان" يعلن مقتل الأميرة "هـيـا بنت الحسين" في ألمانيا ويكشف التفاصيل الدقيقة لعملية مقتلها (تفاصيل)

عـــاجــل : شقيق الملك "سلمان" يتمرد على الأسرة الحاكمة و"بن نايف" يدعم التمرد و"بن سلمان" يعلن الطوارئ ويستدعي الحرس الوطني (تفاصيل مايحدث بالسعودية)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقالت مصادر محلية في المدينة، إن التعزيزات تضمنت 50 طقما عسكرياً، وسط أنباء عن وصول وفد من حكومة الشرعية رفيع لمحافظة شبوة، من بينهم وزير الداخلية احمد الميسريـ خلال الأيام القادمة.

وسيطرت قوات الشرعية على شبوة في أغسطس الماضي، عقب معارك عنيفة مع قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.