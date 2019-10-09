شكرا لمتابعة خبر عن صور : الزوج يلقن الطبيب علقة موت بسبب هذا الفعل الصادم الذي مارسه مع زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اقتحم زوج غاضب عيادة دكتور وانهال عليه بالضرب بـ “اللكمات” ثم طرحه أرضا متهما إياه بممارسة فعل غير أخلاقي مع زوجته.

وبحسب “ديلي ميل”، فإن الرجل كان يعتقد بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والطبيب في ماليزيا ، لذا فإنه لم يبال حين اقتحم الباب ودخل بقوة وبدأ في ضرب الطبيب بشكل متواصل بينما كانت إحدى النساء في العيادة وحاولت الدفاع عنه.

ويظهر في الفيديو الزوج الغاضب، وهو يلقي بالطبيب أرضا بينما ظل الأخير فاقدا للوعي تقريبا لعدة لحظات قبل أن تتدخل المرأة وتمنع اشتباكا دمويا.

يزعم الرجل ويدعى أيمن عارف، ٣١ سنة، أن زوجته إنتان ٢٨ عاما كانت تخونه مع الطبيب بينما كان يعمل في دبي، فأصابه الجنون واندفع نحو مكتب الطبيب الموجود في بارو بانجي بماليزيا

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