شكرا لمتابعة خبر عن خبير يكشف تفاصيل "أقوى انقلاب" يحدث الأن بالسعودية.. ويطالب بـ"إعداد العدة" لمواجهته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كشف خبير سعودي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ما أسماه بـ"أقوى انقلاب" ستشهده المملكة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بإعداد العدة والاستعداد من جانب الجهات المختصة.



وأوضح خبير الطقس، حسن كراني، أن هناك مؤشرات على تغيُّر مناخي كبير في السعودية سيظهر في الأمطار والعواصف والسيول، محذرًا من "أقوى انقلاب خريفي".

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وقال "كراني" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أقوى انقلاب خريفي، بعون الله كدلالة لتغير مناخي يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول".

وأضاف خبير الطقس: "لكنني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية، فيجب الإيمان بالتغير المناخي وإعداد العدة له، والله من وراء القصد".



وشهدت مناطق مختلفة السعودية الأيام الماضية، لا سيما مكة المكرمة، حالات مطرية غزيرة تسبب في جريان السيول تسببت في انجرافات للتربة وتدمير بعض الطريق