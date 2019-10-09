وردنا الأن : المملكة السعودية تزف هذه البشرى السارة لكل من يهمه الأمر

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صنعاء - ياسمين الخيامي - أكد الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" السعودية، المهندس أمين الناصر، أن "الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميًّا بحلول نهاية تشرين الثاني المقبل".

وأضاف الناصر، خلال مؤتمر النفط والمال في لندن، أن "إنتاج النفط يبلغ 9.9 مليون برميل يوميًّا في تشرين الأول الحالي"، وذلك حسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

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وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، إنّ "غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس، ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".

واستهدفت طائرات مسيرة وصواريخ منشأتي خريص وبقيق النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، في هجوم أعلنت عنه جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلا أن دولًا عدة وجهت اللوم إلى إيران عن الاعتداء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

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