شكرا لمتابعة خبر عن مسودة اتفاق جدة : العليمي رئيساً للوزراء ومعين للجنة الاقتصادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قال موقع اخباري تاسس حديثا " صيرة بوست " عن مصادر مطلعة أن مسودة الإتفاق الأخير في جدة نصت على تغيير الحكومة بما فهيا معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء على أن يكون الأخير رئيساً للجنة الإقتصادية.

وأكدت المصادر أنه تم التوصل لهذا الإتفاق بعد أن رفض فخامة رئيس الجمهورية بنود الإتفاق الأول الذي نص أحد بنوده على أن يكون معين عبدالملك رئيساً للوزراء مع إجراء تعديلات وزارية كمرشح توافقي وبطلب من الإنتقالي

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وبحسب المصادر فإن الدكتور رشاد العليمي هو الشخصية التي طرح اسمها على الطاولة لتكون بديلا لمعين عبدالملك وسيتم الرفع به إلى فخامة رئيس الجمهورية ضمن بنود إتفاق جدة الأخير.